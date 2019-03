Siol: Nedovoljeni vpogledi v podatke bolnikov očitno tudi v Celju in Trbovljah

Ljubljana, 13. marca - Po izbruhu afere z nedovoljenimi vpogledi v kartoteko nekdanje ministrice v UKC Ljubljana spletni portal Siol danes poroča, da so nedovoljene vpoglede obravnavali tudi v celjski in trboveljski bolnišnici. V UKC Ljubljana pa so poleg omenjenega samo lani izvedli še tri nadzore zaradi sumov nedovoljenih vpogledov v podatke bolnikov.