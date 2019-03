Anketa o zadovoljstvu med bolniki v UKC Maribor pokazala dobre rezultate

Maribor, 13. marca - V nasprotju s splošnimi predstavami o slabih razmerah v slovenskem zdravstvu je javnomnenjska raziskava med bolniki, ki so jo opravili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, pokazala zelo dobre rezultate. Na lestvici od ena do pet so ocenili zdravstveno obravnavo s povprečno oceno 4,62. Nekoliko manjše pa je bilo zadovoljstvo zaposlenih.