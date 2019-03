Javnost bivšo obalno cesto dojema kot prostor sprostitve in rekreacije

Koper, 13. marca - V Kopru so predstavili analizo predlogov za ureditev bivše obalne ceste med Izolo in Koprom. Predloge so podali tako posamezniki kot šole in organizacije civilne družbe, ki cesto z vsebinskega vidika dojemajo kot prostor sprostitve, rekreacije in športa. Podatki bodo pomagali pri dolgoročni ureditvi območja na način, ki bo sledil željam ljudi.