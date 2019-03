Ulice venezuelskih mest znova polne protivladnih protestnikov

Caracas, 13. marca - Več tisoč Venezuelcev se je v torek odzvalo pozivu opozicijskega voditelja Juana Guaidoja k protestom. Napolnili so ulice prestolnice Caracas ter nekaterih drugih mest in glasno zahtevali odstop predsednika Nicolasa Madure. Ta še vedno vztraja na oblasti, saj ima na svoji strani vojsko in policijo.