V Mestni galeriji Nova Gorica združena slovensko slikarstvo in poezija

Nova Gorica, 15. marca - V Mestni galeriji Nova Gorica bodo drevi odprli študijsko razstavo, katere kuratorstvo in izbor umetnikov so zaupali Andreju Medvedu. Ta je razstavo in literarni "dogodek" zasnoval kot predstavitev slikarstva Emerika Bernarda in Živka Marušiča ter pesnikov Aleša Debeljaka in Matjaža Kocbeka s sočasnim vzporejanjem del najmlajše generacije.