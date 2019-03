Celje, 12. marca - Košarkarice Cinkarne Celje so na krilih pokalne lovorike prišle do nove zmage v 1. SKL za ženske. Pred domačimi gledalci so v tekmi 10. kroga na koncu le strle odpor Mariborčank. V sredo bo na sporedu tekma med Domžalam in Triglavom, v četrtek pa Grosuplje gosti Akson Ilirijo.