Britanski poslanci že drugič zavrnili sporazum o brexitu

pišeta dopsinica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff in Blaž Mohorčič

London/Bruselj, 12. marca - Britanska poslanska zbornica je že drugič zavrnila ločitveni sporazum z Evropsko unijo. Britanska premierka Theresa May je v prvem odzivu izrazila globoko obžalovanje nad odločitvijo in napovedala, da bodo v sredo glasovali še o možnosti brexita brez dogovora. V EU pa so zatrdili, da so storili vse, kar so lahko, da bi rešili sporazum.