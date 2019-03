Domžale, 12. marca - Košarkarji Helios Suns so regionalno tekmovanje v ligi Aba 2 končali s porazom. Na današnji tekmi zadnjega, 22. kroga so doma morali priznati premoč tekmecem iz hrvaškega Splita in izgubili z 78:82 (15:19, 39:41, 55:63).