Tožilstvo BiH preiskuje četniško zborovanje v Višegradu

Zagreb/Sarajevo, 12. marca - Tožilstvo Bosne in Hercegovine je danes potrdilo, da so na podlagi ovadbe vlade kantona Sarajevo zaradi spodbujanja nacionalnega, rasnega in verskega sovraštva ter razdora in nestrpnosti začeli preiskavo o zborovanju več sto privržencev četniškega ravnogorskega gibanja, ki je v nedeljo potekalo v Višegradu na vzhodu države.