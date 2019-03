Novo mesto, Karlovec in Bihać za boljšo cestno povezavo

Zagreb/Karlovec, 12. marca - V Karlovcu na Hrvaškem je bila danes konferenca o cestnem prometnem povezovanju med Novim mestom ter Karlovcem in Bihaćem v Bosni in Hercegovini. Za slovensko stran je cestna smer proti Karlovcu izjemno pomembna, je povedal direktor gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine Tomaš Kordiš.