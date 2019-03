Stroške družinskega pomočnika in zdravstvenega zavarovanja brezposelnih bo očitno namesto občin prevzela država

Ljubljana, 12. marca - Delovna skupina vlade in združenj občin se je po navedbah ministrstva za javno upravo v ponedeljek dogovorila za 30 milijonov evrov zmanjšanja stroškov občin. Stroške družinskega pomočnika, zdravstvenega zavarovanja brezposelnih in pogrebnin, ki so zdaj obveznost občin, je očitno pripravljena prevzeti država.