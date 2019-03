Zaradi prevare pri vpisih na ameriške univerze obtoženi bogati in slavni

Washington, 12. marca - Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je obtožil in aretiral več slavnih in bogatih Američanov, ki so s pomočjo prevar svoje otroke vpisali na ugledne univerze. Med več deset aretiranimi sta igralki Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje in Lori Loughlin iz serije Polna hiša ter glavni organizator prevar William Singer.