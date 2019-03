Hrvaški policisti silili migrante k vzklikanju navijaških sloganov

Zagreb, 12. marca - Hrvaško notranje ministrstvo je danes potrdilo, da so odpustili policista, proti dvema pa so sprožili disciplinski postopek, ker so skupino migrantov prisilili k vzklikanju navijaških sloganov. Videoposnetek neprimernega ravnanja policistov z migranti je bil objavljen na družbenih omrežjih.