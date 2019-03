ZDA zaradi digitalnega davka grozijo s postopkom pred WTO

Pariz, 12. marca - ZDA so danes opozorile, da bi lahko zaradi uvajanja "diskriminatornega" digitalnega davka v Franciji in drugih državah sprožile postopek pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO). Francoski finančni minister Bruno Le Maire se je odzval z besedami, da Francija svojo davčno politiko oblikuje "svobodno in neodvisno".