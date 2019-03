KZS bo kandidirala za organizacijo ene od skupin za EP 2021

Ljubljana, 12. marca - Košarkarska zveza Slovenije (KZS) bo kandidirala za organizacijo ene od skupin za evropsko prvenstvo 2021. Odločitev o tem je bila sprejeta po sestanku predsednika KZS Mateja Erjavca in generalnega sekretarja KZS Raša Nesterovića z ministrom za izobraževanje, znanost in šport RS Jernejem Pikalom, so danes sporočili s KZS.