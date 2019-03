Furs zavaroval premoženje Tuš Holdinga v Engrotušu

Ljubljana, 12. marca - Furs je Tuš Holdingu vpisal prepoved razpolaganja z družbo Engrotuš, izhaja iz objave na Ajpesu. Furs je pred časom podobno zavaroval premoženje v Tuš Holdingu, v katerem po pisanju Financ in Siola izvaja davčni inšpekcijski nadzor. Iz Tuš Holdinga so sporočili, da je sklep o zavarovanju začasen in da ne vpliva na poslovanje Engrotuša.