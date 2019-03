V Pragi osrednja slovesnost ob 20. obletnici vzhodne širitve Nata

Praga, 12. marca - Voditelji Češke, Poljske in Madžarske so danes v Pragi slovesno obeležili 20. obletnico vstopa v zvezo Nato. "Zgodovina 20. stoletja je pokazala, da se države naše velikosti ne morejo braniti same," je dejal češki premier Andrej Babiš. Tri nekdanje države varšavskega pakta so se Natu pridružile 12. marca 1999.