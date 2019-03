Znani tekmeci Slovenije na rokometnem EP na mivki

Ljubljana, 12. marca - Med 2. in 7. julijem bo v poljskem mestu Stare Jablonki na sporedu 11. evropsko prvenstvo v rokometu na mivki. Slovenska ženska reprezentanca bo igrala v skupini C, njene tekmice pa bodo Španija, Grčija, Italija in Švica. Moška izbrana vrsta bo nastopila v skupini B, v njej so Rusija, Danska, Srbija in Portugalska.