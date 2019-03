Umrl je hrvaški glasbenik Dubravko Vorih

Zagreb, 12. marca - V 59. letu starosti je po hudi bolezni v Zagrebu umrl hrvaški bas kitarist in skladatelj Dubravko Vorih, so danes sporočili iz Hrvaške glasbene zveze (HGU). Glasbeno kariero je začel sredi 70. letih minulega stoletja. Med drugimi je v 80. letih v Ljubljani sodeloval z jazz glasbenikoma Ratkom Divjakom in Bracom Doblekarjem.