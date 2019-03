Marelice zaradi zgodnjega cvetenja ogrožajo nizke temperature

Ajdovščina, 12. marca - Visoke temperature v zadnjih tednih so spodbudile marelice, da so začele cveteti več kot dva tedna prej, kot je bilo to povprečno v zadnjih letih. Ker so davi temperature ponekod v Vipavski dolini padle pod ničlo, obstaja tveganje, da je to sadno drevje prizadela pozeba.