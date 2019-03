Slovenski bralci ne kažejo pretiranega zanimanja za knjige na temo politike

piše Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 26. marca - Na britanskem knjižnem trgu so zaznali, da se je prodaja knjig, vezanih na politiko ali politike same, v minulih dveh letih skorajda podvojila. S tem so ta dela postala prodajno najhitreje rastoča neleposlovna kategorija. Na slovenskem trgu tega trenda ni, zanimanje za knjige s političnimi vsebinami že leta pada.