Policisti zasegli več kilogramov konoplje

Ljubljana, 12. marca - Policisti so konec meseca februarja na podlagi odredbe sodišča zaradi sumov kaznivega dejanja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami opravili hišno preiskavo pri dveh osumljencih, eno v okolici Litije, drugo pa na območju Ljubljane. Zasegli so več rastlin konoplje in približno pet kilogramov posušene konoplje, so sporočili s PU Ljubljana.