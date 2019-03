Lampičeva v Drammnu do polfinala, prva Falla in Klaebo

Drammen, 12. marca - Anamarija Lampič se je na sprinterski tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v norveškem Drammnu edina med slovenskimi predstavniki prebila do polfinala in bila na koncu deseta. Katja Višnar je izpadla v četrtfinalu in bila skupno 23. Na 1,2 kilometra v klasičnem slogu sta zmagala domačina Maiken Caspersen Falla in Johannes Hoesflot Klaebo.