V Grafičnem kabinetu berlinske Slikarske galerije razstava Mantegna in Goethe

Berlin, 13. marca - V Grafičnem kabinetu berlinske Slikarske galerije, kjer je na ogled razstava Mantegna in Bellini - renesančna mojstra, so postavili manjšo razstavo z naslovom Mantegna in Goethe - Cezarjev triumf, kot je videti iz Weimarja. Predstavljene so grafike, ki so nastale po znamenitem ciklu Cezarjev triumf italijanskega slikarja Andrea Mantegne.