Hmeljarski inštitut v pilotnem projektu Male kmetije

Žalec, 30. marca - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu je vodilni partner v pilotnem projektu Male kmetije, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Na treh pilotnih kmetijah z območja Prekmurja in Primorsko-notranjske bodo vzpostavili primere dobre prakse trajnostnega in konkurenčnega ekološkega kmetovanja.