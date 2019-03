Svojci pogrešajo mladoletno Laro Serdinšek Mehić iz Ljubljane

Ljubljana, 12. marca - Ljubljanske policiste so svojci obvestili, da pogrešajo mladoletno Laro Serdinšek Mehić iz Ljubljane. Visoka je okoli 160 centimetrov, suhe postave, svetlo rjavih ravnih las, segajočih preko ramen, in rjavih oči. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek nekaj po 17. uri na glavnem avtobusnem postajališču v Ljubljani.