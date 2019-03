Sodnice oprostile domnevna posiljevalca, ker je bila žrtev možata

Ancona, 12. marca - Zagovorniki pravic žensk so se v ponedeljek zbrali na protestu pred sodiščem v italijanski Anconi, ko je v javnost prišla novica, da so sodnice oprostile moška, ki sta bila obtožena posilstva, ker je domnevna žrtev delovala možato. Primer je sicer star že dve leti in je prišel v javnost šele v petek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.