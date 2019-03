Renault, Nissan in Mitsubishi v prihodnje s skupnim upravnim odborom

Tokio, 12. marca - Avtomobilski proizvajalci Nissan, Mitsubishi in Renault so napovedali oblikovanje skupnega upravnega odbora, na čelu katerega bo sedel prvi mož prvi mož Renaulta Jean-Dominique Senard. "To je nov začetek za našo povezavo," je dejal Senard. Trojica omenjenih proizvajalcev je tako začrtala nadaljnje sodelovanje po padcu Carlosa Ghosna.