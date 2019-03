Umrl je ameriški bobnar Hal Blaine

Los Angeles, 12. marca - V 91. letu starosti je v ponedeljek umrl ameriški bobnar Hal Blaine. Blaine je kot studijski glasbenik med drugim sodeloval pri številnih uspešnicah Franka Sinatre, Elvisa Presleyja in Neila Diamonda, dua Simon & Garfunkel ter zasedb The Beach Boys in The Byrds. Je eden od glasbenikov z največ posnetki v zgodovini pop glasbe.