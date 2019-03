V prihodnjih dneh sečnja dreves na Golovcu, Grajskem griču in Rožniku

Ljubljana, 12. marca - Od četrtka do prihodnjega torka bo na treh ljubljanskih vzpetinah, Golovcu, Grajskem griču in Rožniku potekala sečnja dreves. Na Golovcu je za posek, delno iz sanitarnih razlogov, delno zaradi redčenja oz. negovanja, označenih 31 dreves, na Grajskem griču 54, na Rožniku pa devet dreves, so sporočili iz ljubljanske enote zavoda za gozdove.