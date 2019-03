Po umiku obtožnega predloga zoper Strehovca bojazen pred dodatnim razpihovanjem sovraštva

Ljubljana, 12. marca - Umika obtožnega predloga zoper direktorja Zavoda za družino in kulturo življenja Tadeja Strehovca po mnenju skupine oškodovancev ne bi smeli razumeti kot dovoljenje za razpihovanje sovraštva. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se bojijo, da bo takšen razplet spodbudil dodatno netenje in razpihovanja sovraštva v družbi.