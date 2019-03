Slovensko kmetijstvo pred izzivi nove skupne kmetijske politike

Portorož, 12. marca - Slovensko kmetijstvo in tudi zadružništvo sta postavljena pred izzive, ki jih predstavlja reforma skupne kmetijske politike EU, so danes v Portorožu ugotavljali ob odprtju letnega posveta zadružnikov. Premier Marjan Šarec je izpostavil pomen sodelovanja in združevanja, kmetijska ministrica Aleksandra Pivec pa je predstavila usmeritve ministrstva.