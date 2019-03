Ascent Resources s pritožbo na odločitev Arsa

Ljubljana, 12. marca - Britansko podjetje Ascent Resources se bo pritožilo na odločitev Agencije RS za okolje (Arso), da bo za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem na Petišovskem polju, ki mu nasprotujejo okoljevarstveniki, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, je razvidno z objave na portalu Your Oil and Gas News.