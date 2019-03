V Bruslju ta teden tretja konferenca v pomoč Sircem

Bruselj, 11. marca - Osem let po začetku krize v Siriji je finančna pomoč Sircem še vedno nujna, opozarjajo v EU pred konferenco v podporo prihodnosti Sirije in regije, ki bo v Bruslju od torka do četrtka. Konferenca se bo posvetila zagotavljanju humanitarne pomoči in regionalne stabilnosti ter prizadevanjem za trajno politično rešitev.