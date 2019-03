Pred stotimi leti se je rodil ameriški jazzovski pianist in pevec Nat King Cole

Montgomery, 17. marca - Pred stotimi se je na današnji dan rodil Nat King Cole, ki velja za enega najbolj priljubljenih pianistov in pevcev v zgodovini glasbe 20. stoletja. Glasbenik žametnega baritonskega glasu in občutene interpretacije je znan po brezčasnih uspešnicah, kot so Unforgettable, Mona Lisa, Sturdust in When I fall In Love.