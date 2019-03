Evropske borze z rastjo, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 11. marca - Indeksi na evropskih borzah so se danes obarvali zeleno. Kot poročajo tuje agencije, so pri vlagateljih nekoliko popustile skrbi glede usode izstopanja Združenega kraljestva iz EU, ki so narekovale trgovanje minuli teden. Evro je v primerjavi z dolarjem malenkosti pridobil na vrednosti, zrasle pa so tudi cene črnega zlata.