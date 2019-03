Madrid, 11. marca - Španski nogometni velikan Real iz Madrida bo znova igral po napotkih francoskega strokovnjaka Zinedina Zidana. Kot so sporočili iz kluba, bo 48-letni Francoz, ki je Madridčane popeljal do treh zaporednih naslovov v ligi prvakov, znova trener Reala. Dogovor velja do 30. junija 2022.