V Avstriji z novim pravilnikom vedenja na gorskih pašnikih

Dunaj, 11. marca - Turisti bodo morali v prihodnje na avstrijskih gorskih pašnikih spoštovati pravila vedenja, je danes napovedala avstrijska vlada. Za to so se odločili, potem ko so leta 2014 krave na enem od gorskih pašnikov do smrti poteptale nemško planinko, zaradi česar so njihovemu lastniku pretekli mesec dosodili denarno kazen.