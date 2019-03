S predavanjem o pravnih vidikih začetek cikla predavanj o robotiki

Ljubljana, 11. marca - V Klubu Cankarjevega doma je danes potekalo prvo v seriji treh predavanj z naslovom Roboti spreminjajo svet, na katerem je francoski pravnik Raphael Rault, ki se osredotoča na nove tehnologije ter računalniško in komunikacijsko pravo, spregovoril o pravnih vidikih in okvirih sobivanja med ljudmi in roboti.