Cesta Dravograd-Trbonje bo zaradi grozeče skale predvidoma še nekaj dni zaprta

Dravograd, 11. marca - Območje nad cesto in železnico na relaciji Dravograd-Trbonje, kjer več ton težka skala grozi, da se bo skotalila s pobočja, so si popoldne ogledali predstavniki več služb in se dogovorili o nadaljnjih ukrepih. Podjetje Voc bo takoj pristopilo k čiščenju pobočja, za četrtek je predvideno miniranje, cesto pa bodo predvidoma odprli v nedeljo.