Vreme: Popoldne pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami

Ljubljana, 11. marca - Popoldne se bodo pojavljale plohe in posamezne nevihte. Padavin bo najmanj na severu in na Primorskem. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, v južni in osrednji Sloveniji tudi nižje. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.