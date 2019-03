Rešitve težav z ureditvijo delovnega časa učiteljev bosta iskali dve delovni skupini

Ljubljana, 11. marca - Na ministrstvu za izobraževanje je danes potekal sestanek s šolskim sindikatom Sviz in predstavniki ravnateljev, na katerem so razpravljali o novi ureditvi delovnega časa učiteljev, med drugim tudi o plačevanju nadomeščanj, kjer zlasti ravnatelji opozarjajo na nekatere anomalije. Dogovorili so se, da bosta rešitve iskali delovni skupini.