Ozračje nad Slovenijo se hladi, meja sneženja se spušča

Ljubljana, 11. marca - Slovenijo prehaja hladna fronta z nevihtami in padavinami. Med dežjem so tudi snežinke, iz nekaterih krajev pa poročajo celo o toči in sodri. Kot je za STA dejal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Blaž Šter, se ozračje hladi, meja sneženja pa se spušča. Zvečer in ponoči se bo postopno razjasnilo, v sredo pa znova sledi pooblačitev.