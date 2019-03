Ljubljanska borza: V ospredju delnice Luke Koper

Ljubljana, 11. marca - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 818.000 evrov poslov. Največ ga je odpadlo na delnice Luke, ki so se pocenile za 1,85 odstotka. Za približno toliko so se podražile delnice Petrola. Navzdol so šle še delnice Telekoma, Uniorja, Triglava in Krke, navzgor pa delnice Cinkarne, Save Re in NLB. Vrednost indeksa je stagnirala.