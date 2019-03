pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 12. marca - Populacije ptic v Sloveniji najbolj ogroža kmetijstvo, med območja, kjer so ptice najbolj ogrožene, pa spadata Ljubljansko barje in Goričko, je za STA povedala varstvena ornitologinja pri DOPPS Katarina Denac. Da bi prispevali k ohranitvi različnih vrst ptic, bi morala med drugim resorja kmetijstva in okolja delovati bolj usklajeno, meni.