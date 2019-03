Spremembe v sicer pestrem lastništvu medijev v Sloveniji (tema)

piše Jure Bernard

Ljubljana, 27. marca - Lastništvo večjih medijev v Sloveniji je, z izjemo javnih RTV Slovenija in STA, precej pestro. Lastniki so tako domači kot tuji, lastništva so v več primerih tudi prepletena. Medtem ko je prodaja Pop TV in Kanala A zaenkrat odložena, je napovedana združitev časnikov Dnevnik in Večer, ugiba pa se o prodaji Planet TV in portala Siol.