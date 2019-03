Internautice letos ne bo

Ljubljana, 11. marca - Navtičnega sejma Internautica, ki ga je 23 let gostila Marina Portorož in bi se letos po napovedih organizatorja sejma Studia 37 odvil v Izoli, letos ne bo. Med drugim so ocenili, da slovenska obala hkrati, v maju, ne more gostiti dveh navtičnih sejmov. Marina Portorož namreč v istem terminu pripravlja svoj navtični sejem.