Gorenje uradno d.o.o. in z novim vodstvom

Velenje, 11. marca - Z današnjim vpisom sklepov februarske skupščine v sodni register se je Gorenje iz delniške preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo. Prenehal je mandat vsem članom uprave in nadzornega sveta, vodenje pa so prevzeli direktorji, med katerimi sta glavna direktorja Lan Lin in Chao Liu, predsednik kolegija direktorjev pa Franjo Bobinac.