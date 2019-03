Slovenija v novo izdajo menic

Ljubljana, 12. marca - Slovenija je napovedala novo izdajo tri-, šest- in 12-mesečnih zakladnih menic. Zbiranje ponudb za vpis in vplačilo teh menic bo potekalo danes do 12. ure, država pa bo zakladne menice, katerih razpisana izdaja znaša okvirno 140 milijonov evrov, izdala v četrtek, so zapisali na spletni strani ministrstva za finance.