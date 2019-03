Poškodovane otroke s Paga odpustili iz bolnišnice

Zagreb/Zadar, 11. marca - Iz zadrske bolnišnice so danes v domačo oskrbo odpustili deklici in njunega bratca, ki jih je oče pred dobrim tednom vrgel čez balkon. Za otroke bo skrbela mati ob nadzoru socialne službe v Zadru. Najhuje poškodovano deklico naj bi iz bolnišnice v Zagrebu odpustili do konca tedna.